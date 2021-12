Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: résultats finaux de l'OPA sur GrandVision information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce qu'à l'issue de la période post-acceptation, qui a pris fin le 20 décembre à 17h40, 268.744 actions GrandVision ont été apportées dans le cadre de l'offre, représentant environ 0,11% des actions émises du capital social de GrandVision.



Le géant franco-italien de l'optique détiendra ainsi un total de 254.031.577 actions, représentant approximativement 99,84% des actions émises du capital social de la chaine néerlandaise de magasins optiques.



La dernière séance en bourse des actions GrandVision sur Euronext Amsterdam sera le 7 janvier et leur cotation prendront fin le 10 janvier. EssilorLuxottica lancera une procédure de retrait obligatoire pour obtenir 100% des actions.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +1.38%