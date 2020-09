Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : résultat prometteur pour le verre Stellest Cercle Finance • 28/09/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Numéro un mondial de l'optique ophtalmique, Essilor a récemment lancé le verre Stellest, une nouvelle génération de verres ophtalmiques destinés à lutter contre la myopie. Les résultats de la première année de tests cliniques mettent en évidence l'efficacité de ce verre : le ralentissement de la myopie atteint plus de 60% en moyenne, en comparaison avec le port de verres unifocaux par des enfants. Ces résultats prometteurs ont été dévoilés à l'occasion du congrès virtuel international Worldwide Connect 2020 de la WSPOS (Société mondiale d'ophtalmologie pédiatrique et de strabologie) dont Essilor est sponsor ' Or '. Aboutissement de trois décennies de recherche scientifique, le verre Stellest intègre une technologie inédite et pionnière appelée ' H.A.L.T. ' (Highly Aspherical Lenslet Target), soit une constellation de microlentilles asphériques réparties sur 11 anneaux. L'action du verre permet ainsi le ralentissement de la myopie.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +4.29%