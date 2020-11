Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : repli de 5,2 % du CA au 3ème trimestre Cercle Finance • 03/11/2020 à 07:59









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 4 085 millions d'euros pour le troisième trimestre 2020, en baisse de 5,2 % par rapport au troisième trimestre 2019 (- 1,1 % à taux de change constants). Il est en forte croissance séquentielle par rapport au second trimestre de 2020. Sur les neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 10 315 millions d'euros, en baisse de 21,2 % par rapport à la même période de 2019 (- 20,0 % à taux de change constants). ' L'optique, qui représente plus de 70% du chiffre d'affaires de la société, a tiré la reprise de la dynamique commerciale. Cette situation s'explique non seulement par un rattrapage de la demande, mais également par une prise de conscience accrue des consommateurs sur la nécessité de prendre soin de leurs yeux ' indique le groupe. ' La société continue d'aborder les prochains mois avec une confiance prudente. Bien qu'elle soit vigilante sur l'évolution à court terme du COVID-19 et sur le rattrapage de demande pouvant alimenter la reprise actuelle, elle est confiante dans la résilience structurelle des besoins d'optique ' rajoute la direction.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris 0.00%