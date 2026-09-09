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EssilorLuxottica réitère son soutien au PDG, critiqué sur la stratégie
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 17:12
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(Bien lire, "un membre de la famille" et non "la famille" au premier paragraphe)

Le conseil d'administration d'EssilorLuxottica ESLX.PA a affirmé mercredi conserver une pleine confiance dans son président-directeur général Francesco Milleri, alors que la stratégie du patron du lunettier franco-italien fait l'objet de critiques de la part d'un membre de la famille du fondateur.

"Faisant suite aux récentes informations parues dans la presse et déclarations publiques, le conseil d'administration d'EssilorLuxottica réaffirme à l'unanimité sa pleine confiance dans le président-directeur général Francesco Milleri, le directeur général délégué Paul du Saillant, l'équipe de direction ainsi que dans la stratégie à moyen et long terme", déclare le groupe dans un communiqué.

Le fils du défunt fondateur d'EssilorLuxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, qui a quitté le mois dernier ses fonctions opérationnelles mais demeure investisseur via la holding familiale, Delfin, a déclaré dimanche que le groupe avait besoin d'une nouvelle stratégie.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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