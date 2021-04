Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : rachat de GrandVision autorisé au Chili Cercle Finance • 12/04/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica confirme que l'autorité de concurrence chilienne, la FNE, a autorisé, le 9 avril, l'acquisition de GrandVision, suite à son engagement de se séparer des activités chiliennes de GrandVision opérant sous la bannière Rotter Y Krauss. Les activités chiliennes de GrandVision seront cédées à HAL. Cette cession s'effectuera sous condition suspensive de la réalisation de l'opération d'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, et sera finalisée simultanément avec cette dernière. La finalisation de l'acquisition reste soumise au feu vert de l'autorité de concurrence turque, de même qu'aux décisions arbitrales à venir. EssilorLuxottica confirme en outre le rejet par la Cour d'appel d'Amsterdam de sa requête à l'encontre de GrandVision.

