EssilorLuxottica: profite de l'optimisme de Bernstein information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - Le titre EssilorLuxottica évolue lundi dans le trio de tête du CAC 40 dans la foulée d'une note favorable des analystes de Bernstein, qui relèvent leur objectif de cours sur la valeur.



Vers 11h20, l'action du géant de l'optique progresse de 1,6%, surperformant à la fois le CAC 40 (+0,2%) et le compartiment européen du secteur des produits à la consommation, incarné par l'indice STOXX Europe 600 Consumer Products and Services.



Dans une note consacrée au luxe, les analystes de Bernstein expliquent avoir revu à la hausse leurs estimations sur les principaux acteurs du secteur après un premier semestre qu'ils estiment particulièrement réussi.



Concernant EssilorLuxottica, l'intermédiaire indique avoir relevé son objectif de cours de 192 à 198 euros, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Bernstein note que la philosophie 'YOLO' ('you only live once', qui se traduit en français par 'on ne vit qu'une fois') qui caractérise aujourd'hui le consommateur haut de gamme a entrainé une lame de fond qui a bénéficié au secteur du luxe.



S'il s'attend à une normalisation de cet effet, l'analyste dit pronostiquer un processus de ralentissement 'graduel', qui va beaucoup dépendre, selon lui, du marché chinois et des conséquences de l'épidémie de Covid.