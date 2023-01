EssilorLuxottica, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du vendredi 20 janvier 2023

(AOF) - EssilorLuxottica (+ 2,05% à 174,45 euros)

EssilorLuxottica est parvenu à effacer une partie de ses pertes de jeudi. Il y a une semaine, EssilorLuxottica a été distinguée par Kepler Cheuvreux, qui a confirmé sa recommandation d'Achat avec un objectif de cours rehaussé à 200 euros. Le groupe publiera ses résultats annuels, le 23 février.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 31,5 Mds€, réalisé à 52 % dans les ventes directes au consommateur (lunettes de soleil et distribution via GrandVision) et 48 % dans les solutions pour professionnels (verres de vue essentiellement) ;

- Présence forte en Amérique, pour 46,5 % des ventes, en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37 %, en Asie-Pacifique pour 12 % puis en Amérique latine ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'innovation et l'intégration complète des processus de production, de logistique et de distribution au niveau mondial ;

- Capital contrôlé à 32,1 % par la famille del Vecchio, par les salariés (4,4 %) et marqué par la présence (1,02 %) de BPI France, Francisco Milleri étant président-directeur général et Paul du Saillant directeur général délégué ;

- Bilan sain avec un endettement net de 10,4 Mds€, face à 3,7 Mds€ de liquidités et + 35 Mds€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie 2022-2026 visant une croissance annuelle de 5 % du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle de 19 à 20 % ;

- Stratégie d'innovation visant à l'éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 : articulée de 4 initiatives : améliorer la vision, augmenter la précision des examens de vue, exprimer un style et créer des lunettes connectées / développer le portefeuille de 2 350 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant la neutralité carbone en 2025, après l’Europe en 2023, avec 2 priorités stratégiques : carbone : compensation par reforestation et recours aux renouvelables / circularité et intégration de l’éco-conception dans tous les développements de produits en 2025;

- Actifs reconnus - lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions - et montée en puissance des verres Stellest;

- Maintien des investissements dans les réseaux de distribution : après GrandVision et Vitasi, laboratoires américain Walman et, en société commune avec CoopersCies, SightGlass Vision.

Défis

-Résultats de la lutte contre la progression de la myopie des enfants avec les verres Stellest, désormais vendus en France et Italie, avec les verres de SightGlassVision, avec les lentilles de contact MiSightTM, validées par les autorités sanitaires en Chine et aux Etats-Unis ;

- Reprise de la croissance de l’e-commerce (7 % des ventes) ;

- Maintien sur la fin de l’année du rythme de croissance du 1 er trimestre (hausse de 37 % du chiffre d’affaires et de 26 % du bénéfice net) ;

- Programme de rachat de 2 M€ d’actions.

En savoir plus sur le secteur bien de consommation

Série d'innovations chez les lessiviers

Ces innovations surfent sur le développement des préoccupations écologiques des consommateurs. Ainsi la marque phare de Procter & Gamble, Ariel, a lancé une gamme comprenant 40 % d'ingrédients végétaux de plus que les produits classiques. La marque, leader du secteur en France avec environ 24 % de part de marché, mise aussi sur des contenants en carton pour ses capsules. Ces dernières concentrent souvent les innovations car elles constituent un segment très dynamique, avec des progressions en valeur plus de deux fois supérieures à la hausse de l'ensemble du marché

Skip, marque du groupe Unilever, a également choisi le marché français pour lancer en avant-première de nouvelles capsules et un emballage tout en carton. Le groupe Henkel avec sa marque Le Chat a, quant à lui, lancé une lessive sous forme de barres réduisant l'usage du plastique.