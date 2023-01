Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica lâche plus de 2%, pénalisé par une dégradation d'opinion chez RBC Capital Markets de 'performance de secteur' à 'sous-performance' sur l'action du groupe franco-italien d'optique, malgré un objectif de cours rehaussé de 150 à 155 euros.



S'il estime que le titre a été un gagnant relatif en 2022, le broker prévient que les facteurs favorables au dossier pourraient s'inverser en 2023, par exemple que 'une faible exposition à la Chine pourrait être un inconvénient' avec le thème de la réouverture.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -2.33%