EssilorLuxottica: placement obligataire réalisé

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce avoir placé une émission obligataire d'un montant total de deux milliards d'euros avec des maturités de 4,5 ans et 7,5 ans, assorties respectivement d'un coupon de 2,875% et 3,00%, soit un taux moyen de 2,99% après couverture de risque.



Le livre d'ordres a atteint presque cinq milliards d'euros, 'attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica'.



Cette émission permettra au géant franco-italien de l'optique de financer ses besoins généraux. L'admission des obligations sur Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui est prévue le 5 septembre.





