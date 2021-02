Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : perd 2%, un broker dégrade son opinion Cercle Finance • 17/02/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica perd plus de 2% à Paris alors que Stifel a abaissé son conseil sur le titre, passant de 'achat' à 'conserver', avec un nouvel objectif de cours de 142 euros (contre 132 euros précédemment) qui suggère selon lui un potentiel de hausse limité pour l'action du groupe franco-italien. 'Nous prévoyons une publication de résultats solide le 12 mars malgré les restrictions du quatrième trimestre 2020, confirmant la résilience de l'entreprise et portée par les activités optiques', déclare toutefois le broker. Selon lui, les principaux catalyseurs à venir sont l'acquisition de GrandVision et les discussions sur les remèdes antitrust avec l'UE, et la fin de la double structure de gestion non optimale du groupe après la prochaine AGM.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -2.18%