Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: partenariat étendu avec Ferrari information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 09:28









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce le renouvellement et l'extension du partenariat conclu en 2016 avec Ferrari, dans le cadre d'un accord pluriannuel signé par les deux sociétés et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.



Par cet accord, EssilorLuxottica continuera de concevoir, fabriquer et distribuer des lunettes associant la Scuderia Ferrari et la marque Ray-Ban. La licence inclut aussi la première collection de lunettes sous la marque au Cheval Cabré.



Par ailleurs, le logo Ray-Ban apparaîtra désormais sur les voitures et les équipements des pilotes officiels concourant dans les Competizioni GT ou dans le Championnat du monde d'endurance, ainsi que dans le championnat Gran Turismo.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.55%