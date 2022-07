Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: partenariat avec Polytechnique de Milan information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica fait part d'un accord avec l'Institut Polytechnique de Milan pour créer le laboratoire EssilorLuxottica Smart Eyewear, le premier centre de recherche commun dont l'objectif est de 'concevoir les lunettes intelligentes du futur'.



Ce laboratoire, qui verra le jour dans le parc Gasometri à Milan, mènera des activités de R&D en vue de développer la prochaine génération de lunettes connectées, combinant la technologie numérique avec des connaissances en bio-ingénierie, en physique et en IA.



Le partenariat prévoit un investissement initial de plus de 50 millions d'euros. D'une durée initiale de cinq ans, le laboratoire EssilorLuxottica Smart Eyewear emploiera à terme plus de 100 professionnels dont des chercheurs et des scientifiques.





