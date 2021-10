Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : offre sur le reste des actions GrandVision information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 08:06









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a annoncé le 1er juillet 2021 la finalisation de l'acquisition de 76,72 % du capital de GrandVision auprès de HAL Optical Investments, filiale détenue à 100 % par HAL Holding. EssilorLuxottica fait une offre publique d'achat obligatoire en numéraire à tous les détenteurs d'actions à un prix de 28,42E en numéraire par action. GrandVision recommande aux actionnaires d'apporter leurs Actions à l'Offre. EssilorLuxottica détient à date un nombre total de 220 537 421 Actions, représentant approximativement 86,67 % du capital social émis de GrandVision. La Période d'Acceptation commencera à 9h00, heure d'Amsterdam le 8 octobre 2021 et prendra fin à 17h40, heure d'Amsterdam le 3 décembre 2021

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.92%