EssilorLuxottica: Oddo maintient sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 10:09

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre EssilorLuxottica avec un objectif de cours à 183 E.



' Nous n'avons pas d'inquiétude majeure à ce stade sur le groupe et son plan de marche ', souligne l'analyste pour qui le groupe sort ' plutôt renforcé de la séquence COVID avec une organisation stabilisée, une trajectoire récente plutôt probante et des objectifs clairs pour la période 2021- 2026. '



Oddo relève deux sources de différentiation et de surperformance : ' développer de nouvelles offres et se développer plus vite en Asie et en Amérique latine. '



Il reste, souligne l'analyste, plusieurs interrogations que doivent lever la journée analystes du mercredi 14 septembre : ' Le saut visé au niveau de la profitabilité du groupe est d'ampleur et c'est probablement le domaine où le plus de détails sont attendus. '



Néanmoins, la trajectoire pour le moyen terme apparaît, pour Oddo, favorable avec une croissance annuelle moyenne de l'EBIT ajusté comprise entre 7% et 10%.



Au final termine l'analyste, le cas d'investissement ' paraît demeurer d'autant plus attractif que le titre traite avec une décote moyenne de près de 15% sur une base combinée PE et VE/EBIT vis à vis des pairs consommation/croissance séculaire cotés à Paris (luxe/spiritueux /cosmétiques) '.