EssilorLuxottica : objectif de marge opérationnelle dépassé

(AOF) - EssilorLuxottica a réalisé un résultat net pro forma (hypothèse d'acquisition de GrandVision au 1er janvier 2021) de 2,319 milliards d'euros. Hors GrandVision, il ressort à 2,06 milliards, en hausse de 6,3% à taux de change courants (+16,1% à change constants) par rapport à 2019. Le résultat opérationnel pro forma s'est établi à 3,471 milliards faisant ressortir une marge de 16,1%. Hors GrandVision, le résultat opérationnel atteint 3,027 milliards, en hausse de 16,9% à change constants par rapport à 2019, faisant ressortir une marge de 17,5% contre 16,2% en 2019, soit supérieure à l'objectif.

Le chiffre d'affaires pro forma a atteint 21,498 milliards. Hors GrandVision, il s'établit à 17,851 milliards, en hausse de 2,7% par rapport à 2019. A taux de change constants, la croissance se monte à 8%.

Le chiffre d'affaires publié 2021 est en hausse de 20% par rapport à 2019 et de 40% par rapport à 2020.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires comparable total s'élevait à 5,579 millions d'euros, en hausse de 11 % par rapport au quatrième trimestre de 2019 à taux de change constants, sachant que toutes les régions ont dépassé les niveaux pré-pandémie.

Le groupe a connu un croissance à deux chiffres en Amérique du Nord et Amérique latine par rapport à 2019, avec une accélération des lunettes de soleil.

Le chiffre d'affaires de l'e-commerce a franchi la barre des 1,5 milliards d'euros sur l'année, en hausse de 62 % à la fois par rapport au quatrième trimestre et à l'année 2019.

EssilorLuxottica va verser un dividende de 2,51 euros par action, en numéraire ou en actions.

La société confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 (à taux de change constants) et vise un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20 % du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.

