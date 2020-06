Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : non-paiement de dividende approuvé en AG Cercle Finance • 25/06/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que son assemblée générale annuelle, qui s'est tenue ce jour à huis clos, a adopté toutes les résolutions du conseil d'administration, dont celle visant à ne pas proposer de distribution de dividende. Au second semestre, le Franco-Italien réévaluera sa situation et l'efficacité des mesures prises face à la pandémie. Si la reprise se révèle suffisamment solide, le paiement d'un dividende exceptionnel pourrait être proposé avant la fin 2020. Les actionnaires ont aussi ratifié la nomination de Paul du Saillant, PDG d'Essilor International, au poste d'administrateur d'EssilorLuxottica, en remplacement de Laurent Vacherot, qui a pris sa retraite en début d'année.

