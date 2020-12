ESSILORLUXOTTICA nomme un nouveau duo à sa tête

(AOF) - Le Conseil d'Administration d'EssilorLuxottica a décidé de faire évoluer la gouvernance d'EssilorLuxottica " dans le respect le plus strict du principe d'équilibre des pouvoirs établis dans le cadre de l'accord de rapprochement ". Voulant prendre sa retraite, Hubert Sagnières quitte ses fonctions exécutives au sein d'EssilorLuxottica et ses filiales, et reste Vice-Président non-exécutif. Pour garantir le respect du principe d'équilibre des pouvoirs, Leonardo Del Vecchio se retire volontairement de ses responsabilités exécutives dans EssilorLuxottica et reste Président non exécutif.

Le Conseil d'Administration du spécialiste des verres ophtalmiques, des montures et des lunettes de soleil a confié les pouvoirs exécutifs à Francesco Milleri et Paul du Saillant, qui sont respectivement nommés Directeur général et Directeur général délégué d'EssilorLuxottica, et ce jusqu'à la nomination d'un nouveau Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires en 2021. Paul du Saillant devient Président-Directeur Général d'Essilor International.

" Je suis certain que cette gouvernance remaniée accélérera plus encore l'intégration du groupe et la mise en oeuvre des synergies, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, grâce au déploiement continu de notre mission " a déclaré Hubert Sagnières.

Le Conseil d'administration a également pris la décision de verser un acompte sur dividende pour l'année 2020 à hauteur de 1,15 euros par action le 28 décembre 2020 (date de détachement : le 23 décembre 2020). Cette décision a été motivée par l'efficacité des mesures prises pour contrôler les coûts et préserver la trésorerie, ainsi que la solidité de la reprise du groupe durant la seconde moitié de l'année.

