Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: nomination au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica indique que son conseil d'administration a coopté Virginie Mercier Pitre comme nouvelle administratrice, suite à sa récente nomination comme présidente de Valoptec Association, l'association indépendante des salariés actionnaires du groupe.



Cette nomination sera soumise au vote des actionnaires pour ratification lors de l'assemblée générale annuelle du 25 mai. Ayant rejoint le conseil, Virginie Mercier Pitre devient également membre du comité de responsabilité sociale d'entreprise.



Actuellement VP Commercial Europe chez Essilor, Virginie Mercier Pitre remplace Juliette Favre qui a assuré la présidence de Valoptec Association de 2015 à 2021, avec trois mandats à son conseil d'administration, le maximum permis par les statuts de l'association.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris 0.00%