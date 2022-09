Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: Moody's confirme sa note information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 12:41









(CercleFinance.com) - Moody's a confirmé lundi la note de long terme 'A2' attribuée à EssilorLuxottica, avec une perspective maintenue à 'stable'.



Une confirmation qui reflète, selon Lorenzo Re, analyste chez Moody's, 'l'amélioration continue des paramètres de crédit d'EssilorLuxottica et sa solide performance opérationnelle'.



'La performance de l'entreprise devrait être assez résiliente et elle poursuivra sa trajectoire de désendettement au cours des deux prochaines années', ajoute l'analyste.



L'agence d'évaluation financière s'attend à ce que la génération de trésorerie de la société reste solide, soutenue par la matérialisation des synergies issues de l'intégration d'Essilor, Luxottica et GrandVision.





