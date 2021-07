Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : lourde amende de la concurrence information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 14:07









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence a annoncé jeudi avoir sanctionné quatre fabricants de lunettes de soleil et des montures de lunettes de vue, dont les géants du secteur EssilorLuxottica et LVMH. L'autorité reproche à ces quatre groupes d'avoir limité la liberté tarifaire des opticiens et/ou interdit la vente en ligne de leurs produits. Pour ces prix de vente imposés et ces restriction de vente sur Internet, Luxottica - qui détient notamment la marque Ray-Ban - s'est vu infliger une amende de 125 millions d'euros. LVMH - qui a souhaité bénéficier d'une procédure de non-contestation des griefs permettant à une entreprise qui ne conteste pas les griefs d'obtenir une réduction de sanction - a écopé d'une amende de 500.000 euros. Chanel a, de son côté, été condamné à verser 130.000 euros. Logo, déjà placé en liquidation judiciaire, a échappé à une amende.

