EssilorLuxottica : les fondamentaux restent solides

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica et GrandVision ont confirmé que la Commission Européenne a ouvert une phase II dans le cadre de la procédure d'examen du projet d'acquisition du second par le premier, et se disent confiants dans le fait qu'elle 'sera conclue en temps opportun'.

Les deux groupes 'coopéreront étroitement avec la Commission Européenne pour expliquer en détail les raisons du projet d'acquisition ainsi que les avantages que celui-ci apportera aux clients, aux consommateurs et à l'ensemble des acteurs de l'industrie'.

Ils réaffirment leur objectif commun de finaliser la transaction dans les 12 à 24 mois suivant la date de l'annonce du 31 juillet 2019. A ce jour, l'opération a été autorisée sans condition aux Etats-Unis, en Russie et en Colombie.

Morgan Stanley réaffirme son conseil 'surpondérer' sur EssilorLuxottica, avec un objectif de cours ajusté de 148 à 150 euros, qualifiant le groupe franco-italien d'optique de 'l'un des meilleurs dossiers actions' de son univers de couverture.

'Des catalyseurs multiples à venir préparent la voie à la réalisation de synergies à long terme supérieures à un milliard d'euros, ce qui n'est pas intégralement capturé par notre cible (conservatrice) de 150 euros', affirme le broker dans le résumé de sa note.

Il faut dire que les fondamentaux demeurent solides : le marché mondial de la correction optique, sur lequel les positions d'Essilor, leader mondial, sont très fortes, offre une croissance à long terme, liée notamment à l'avènement de classes moyennes dans les grands pays émergents.

En outre, Luxottica amène tout à la fois un accès direct à la clientèle de détail, avec ses milliers de boutiques (et peut-être plus encore sous peu avec GrandVision), et des marques qui relèvent, peu ou prou, de l'univers du luxe, comme Ray-Ban et Oakley.

Les synergies sur le résultat d'exploitation sont toujours attendus entre 420 et 600 millions d'euros à un horizon de trois à cinq ans, ce qui devrait donc profiter aux comptes des années à venir.

Autre élément clé : 'EssiLux' est désormais doté de prévisions à moyen terme. On sait désormais que le groupe vise environ 5% l'an à long terme, en données quasi-organiques (hors changes et acquisitions stratégiques). Au niveau du résultat d'exploitation, le groupe s'attend à ce que sa progression soit entre 1 et 1,4 fois d'ici 2023.