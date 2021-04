ESSILORLUXOTTICA: les autorités chiliennes donnent leur feu vert à l'acquisition de GRANDVISION

Le luneteier franco-italien avait entamé des procédures judiciaires en vue d'obtenir de GrandVision des informations sur la manière dont celui-ci a géré ses affaires pendant la crise du Covid-19 et d'évaluer dans quelle mesure le groupe néerlandais a manqué à ses obligations contractuelles.

EssilorLuxottica a également confirmé avoir pris connaissance, le 6 avril 2021, de la décision de la Cour d'appel d'Amsterdam de rejeter sa requête visant à obtenir accès à des informations de la part de GrandVision, principalement en raison des communications d'informations récemment ordonnées dans le cadre de la procédure d'arbitrage lancée par HAL et GrandVision.

La cession des activités chiliennes s'effectuera sous condition suspensive de la réalisation de l'opération d'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, et sera finalisée simultanément avec cette dernière.

(AOF) - EssilorLuxottica a annoncé que l'autorité de la concurrence chilienne, la FNE (Fiscalía Nacional Económica), a autorisé, le 9 avril 2021, l'acquisition de GrandVision, suite à l'engagement de la société de se séparer des activités chiliennes de GrandVision opérant sous la bannière Rotter Y Krauss. Les activités chiliennes de GrandVision seront ainsi cédées à HAL, la holding néerlandaise propriétaire de GrandVision, selon les termes du contrat de cession de bloc conclu le 30 juillet 2019 entre HAL et EssilorLuxottica.

