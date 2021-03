Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : le point sur l'acquisition de GrandVision Cercle Finance • 23/03/2021 à 18:34









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica confirme que la Commission Européenne a autorisé l'acquisition de GrandVision, après un examen approfondi. Cette autorisation a été accordée sous réserve de la cession par EssilorLuxottica d'environ 350 magasins d'optique en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. Ainsi, en Belgique, la chaine GrandOptical et ses 35 magasins seront vendus mais sans la marque. Le repreneur bénéficiera d'une licence en attendant qu'il choisisse un autre nom de marque pour ces magasins. En Italie, l'entité fusionnée se séparera de 174 magasins au total, dont l'ensemble de la chaine VistaSi d'EssilorLuxottica ainsi que 72 magasins de la chaine ' GrandVision by '. La marque VistaSi sera transférée au repreneur et les magasins ' GrandVision by ' pourront soit être renommés en VistaSi soit prendre le nom de marque du repreneur. Aux Pays-Bas, les 142 magasins de la chaine EyeWish seront vendus, de même que la marque. L'entité fusionnée conservera certains magasins de cette chaine auxquels elle donnera un nouveau nom de marque. L'issue du projet de transaction dépend encore du feu vert des autorités de concurrence du Chili et de la Turquie, ainsi que des décisions de justice concernant les procédures en cours, précise EssilorLuxottica.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +1.62%