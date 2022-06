Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: le dividende pourra être versé en actions information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 17:16









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que son Assemblée générale annuelle a décidé de donner aux actionnaires la possibilité de recevoir le paiement de leur dividende en actions.



Le prix des actions nouvellement émises en paiement de ce dividende a été fixé à 135,60euros par action.



Les actionnaires ont pu choisir d'opter pour le versement du dividende en actions nouvellement émises entre le 1eret le 15juin2022 inclus. À l'issue de cette période, 258731714 options ont été exercées en faveur du paiement du dividende2021 en actions.



Aux fins du paiement du dividende en actions, 4789194 nouvelles actions seront émises, représentant 1,08 % du capital social d'EssilorLuxottica, sur la base du capital social au 31 mai 2022.



Le règlement-livraison des actions ainsi que leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront le mardi 21juin2022.





