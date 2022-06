Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: le directeur général nommé président information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce qu'après le décès de son président Leonardo Del Vecchio, lundi matin, son conseil d'administration a désigné le directeur général Francesco Milleri en tant que nouveau président du conseil, jusqu'à la fin de son mandat actuel.



Par ailleurs, le conseil d'administration a pris la décision d'évaluer la pertinence de nommer un administrateur référent parmi ses membres indépendants. Une décision finale sera prise à ce sujet d'ici la fin de l'année.



Le conseil d'administration a confirmé Paul du Saillant dans ses fonctions de directeur général délégué et a coopté Mario Notari - qui a été administrateur de Luxottica Group de 2015 à 2018 - en tant que nouvel administrateur.



Mario Notari sera considéré comme un administrateur non indépendant du conseil d'administration d'EssilorLuxottica. Sa nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.





