EssilorLuxottica-Le CA se replie de 1,1% au T3

PARIS, 3 novembre (Reuters) - EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires en baisse de 1,1% à taux de changes constants au titre du troisième trimestre, marqué par un retour de la croissance dans le segment optique et les marchés matures, et le dynamisme des ventes en ligne. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,085 milliards d'euros, en repli de 5,2% en données publiées. (Blandine Hénault)

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +0.05%