EssilorLuxottica: lancement d'une nouvelle fondation information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 13:52

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce le lancement de OneSight EssilorLuxottica Foundation, qui regroupera la plupart des actions de sensibilisation et de philanthropie du groupe d'optique franco-italien et 'jouera un rôle clé dans la lutte contre la mauvaise vision'.



En informant le public de l'importance d'une bonne vision et en soutenant la création d'un accès durable à la santé visuelle dans le cadre de programmes humanitaires, OneSight EssilorLuxottica Foundation s'associera avec d'autres organismes d'intérêt général.



Bénéficiant du soutien du groupe, elle supervisera Vision for Life, les Essilor Vision Foundations d'Amérique du Nord, d'Inde, d'Asie du Sud-Est et de Chine, la Fondazione Salmoiraghi & Viganò en Italie, ainsi que OneSight et Vision Impact Institute.