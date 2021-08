EssilorLuxottica lance un programme de rachat de 2 millions d'actions

(AOF) - EssilorLuxottica a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions " qui traduit la confiance du groupe dans ses perspectives futures ainsi que dans son potentiel de création de valeur ". Afin de mettre en oeuvre ce programme, le spécialiste des verres ophtalmiques et des

montures optiques a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 2 millions d'actions, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant aujourd'hui, le 31 août 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 29 octobre 2021.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux d'EssilorLuxottica et des sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise, de l'attribution d'actions gratuites, d'actions de performance ou d'options d'achat d'actions et de la participation à tout plan d'actionnariat des salariés.

