EssilorLuxottica: lance un programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1 500 000 actions EssilorLuxottica, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant aujourd'hui, le 23 septembre 2022 et pouvant s'étendre jusqu'au 31 mars 2023.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux d'EssilorLuxottica et des sociétés affiliées.



La société avait obtenu l'autorisation de conduire un programme de rachat de ses propres actions durant les 18 mois suivant l'Assemblée Générale, pour un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% de son capital social et pour un prix par action ne dépassant pas 200 euros.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -4.18%