EssilorLuxottica : l'offre sur GrandVision progresse

(CercleFinance.com) - Le géant des verres et des lunettes EssilorLuxottica a annoncé mardi que la préparation de son offre publique d'achat sur le néerlandais GrandVision avançait 'dans les délais prévus'. Le groupe explique avoir prévu de soumettre son offre publique obligatoire à l'Autorité des marchés financiers néerlandaise (AFM) au plus tard le 23 septembre, la date limite pour soumettre le texte. Dans son communiqué, EssilorLuxottica confirme par ailleurs être en mesure de remplir les obligations de financement prévues dans le cadre du projet d'acquisition. Le groupe explique avoir l'intention de financer l'opération au moyen de liquidités déjà à disposition, voire d'utiliser ses lignes de crédit existantes et disponibles. Le 1er juillet, EssilorLuxottica avait officialisé le lancement d'une offre publique obligatoire sur les actions ordinaires GrandVision à un prix unitaire de 28,42 euros par action.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.06%