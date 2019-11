Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : L. Del Vecchio monte au capital ? Cercle Finance • 21/11/2019 à 12:10









(CercleFinance.com) - Selon Il Sole 24 Ore, Delfin, la société de portefeuille du PDG (et fondateur de Luxottica) Leonardo Del Vecchio, aurait augmenté sa participation qui en faisait déjà, et de loin, le premier actionnaire du géant de l'optique. Le quotidien italien croit savoir que la participation de Delfin aurait été portée 32,80% d'EssilorLuxottica, sachant qu'elle était de 32,05% en date du 5 mars, selon le document de référence du groupe.

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -0.83%