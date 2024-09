EssilorLuxottica, Ipsos, Rubis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois d'août a atteint 36,1 millions de passagers, en hausse de 6,4% sur un an, et représente 104,3% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 10,2 millions de passagers, un chiffre en hausse de 4,7% sur un an, qui ne représente cependant que 98,3% de son niveau pré-Covid. Si le trafic de Paris-Orly atteint 114,6% du niveau de 2019, celui de l'aéroport fr Roissy reste nettement inférieur à son niveau pré-Covid (91,9%).

Boa Concept

Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l'intralogistique annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Celyad Oncology

Celyad Oncology annonce la nomination de Matt Kane au poste de directeur général (chief executive officer ou CEO), à compter du 1er octobre 2024. Matt Kane est un dirigeant chevronné qui a été un des pionniers de l'édition de génome et dirigé le développement de la première technologie d'édition à recevoir l'autorisation d'évaluation clinique en tant que thérapie d'insertion de gènes in vivo. La biotech belge spécialiste des thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) souligne qu'il a dirigé le développement et l'évaluation de plusieurs de ces thérapies.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé l'extension de son partenariat avec Meta Platforms via un nouvel accord de long terme qui prévoit une collaboration des parties jusqu'au cours de la prochaine décennie pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes. " Nous avons l'opportunité de faire des lunettes la prochaine plateforme technologique majeure, intégrant également une dimension mode " a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et président-directeur général de Meta.

Euronext

Euronext annonce l'acquisition de 100 % de Substantive Research, une firme britannique spécialisée dans les services de recherche et d'analyse comparative des données de marché. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Fermentalg

Le spécialiste des microalgues publiera ses résultats du premier semestre.

Hipay Group

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal a dévoilé ses résultats du premier semestre. A suivre...

Ipsos

Le fonds Lac1 a annoncé son dixième investissement avec une prise de participation de plus de 5% du capital d'Ipsos. Ce fonds, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux, est dédié à l'accompagnement de grandes entreprises multinationales cotées sur le long terme. Le fonds Lac1 s'engage pendant une durée d'un an à conserver ses titres et envisage de poursuivre ses achats de titres Ipsos, en fonction des conditions de marché, dans l'objectif de détenir 7% du capital de la société.

Rubis

A l'occasion de son "Photosol Day", Rubis a averti que l'allongement des délais de raccordement affecte les dates de mise en service de certaines de ses installations, décalant l'objectif annoncé par sa filiale, de 1 GWc en opération en 2025. Le groupe précise toutefois qu'à date, le portefeuille sécurisé est cohérent avec l'objectif de 3,5 GWc de capacité en opération en 2030.

Streamwide

Streamwide a dévoilé un résultat net en croissance de 24% à 1,5 million d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a progressé de 11% à 1,8 million d'euros. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 9,3 millions d'euros, en croissance de 10%. La trésorerie nette reste stable par rapport à celle du 31 décembre 2023 à 6,4 millions d'euros.