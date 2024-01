Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: innovations présentées au CES de Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Participant pour la première fois au CES de Las Vegas du 9 au 12 janvier, EssilorLuxottica annonce qu'il y présentera Nuance Audio, une paire de lunettes intégrant des technologies auditives, dont le lancement est prévu pour le second semestre, d'abord aux Etats-Unis.



Il permettra également de découvrir les Ray-Ban Meta, lunettes dotées de caméras, de sonorisation en 'oreilles libres', de fonctionnalités opérées par IA et qui offrent des possibilités de diffusion en direct et de commandes mains libres.



Le groupe présentera aussi sa nouvelle division HELIX et Vision(X), plateforme intelligente et interconnectée conçue pour contribuer à moderniser les activités des professionnels de la vue américains, grâce à toute une gamme de solutions numériques innovantes.





