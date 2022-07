Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: hausse de 26% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica publie au titre des six premiers mois de 2022 un résultat net part du groupe ajusté de 1,55 milliard d'euros, en croissance de 26%, et une marge opérationnelle ajustée à 18,4%, en hausse d'un point par rapport au pro forma de la même période de 2021.



Le géant de l'optique revendique une croissance du chiffre d'affaires de 37% à 12 milliards d'euros, dont une croissance du CA comparable de 9,1%. La région EMEA maintient une croissance à deux chiffres, la région Amérique du Nord ralentit mais reste positive.



'En parallèle, nous avons continué à préparer notre croissance à long-terme, à travers des projets et partenariats clés, ainsi que l'intégration de GrandVision, dont nous voyons déjà les bénéfices', soulignent les dirigeants du groupe franco-italien.





