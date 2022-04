Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: finalise les cessions de 177 magasins information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica, GrandVision et Optic Retail International Group BENE ont finalisé l'acquisition par ORIG/MPG des 142 magasins EyeWish aux Pays-Bas et des 35 magasins GrandOptical en Belgique.



Cette opération fait suite aux engagements pris auprès de la Commission Européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.



EssilorLuxottica, GrandVision et ORIG/MPG confirment que la Commission Européenne a approuvé l'opération.





