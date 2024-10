EssilorLuxottica, FDJ, Lagardère, Virbac...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Casino

Le groupe Casino poursuit la refonte de sa stratégie et de son organisation achats. Pauline Glaziou est nommée directrice marchandise groupe et présidera la centrale d'achats du groupe Casino à compter du 1er novembre 2024. Elle rejoint le comité exécutif du groupe Casino, qui devient, à l'occasion de cette nomination, majoritairement féminin. Elle occupait précédemment les fonctions de directrice alimentaire et beauté de Monoprix après avoir été directrice des achats alimentaires marques nationales du groupe Casino.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce que son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2024 s'élève à 6,44 milliards d’euros, en hausse de 4% à taux de change constants (+2,3 % à taux de change courants). "Ce troisième trimestre de l'année a enregistré une croissance soutenue du chiffre d'affaires, avec toutes les régions et canaux sur une trajectoire positive, dans l’ensemble proche du rythme visé par le groupe, avec la région EMEA et la plupart des régions émergentes en tête", explique le lunettier.

FDJ

FDJ annonce qu’à fin septembre, son chiffre d’affaires affiche une hausse de 11,9% en données publiées et de 5,8% à périmètre comparable à 2,09 milliards d’euro. Le spécialiste des jeux d’argent ajuste à la hausse ses perspectives, attendant une hausse de son chiffre d’affaires proche de 9% et supérieure à 5% pour ses activités de jeux en France, et une marge d’Ebitda courant proche de 25%. En intégrant Kindred à partir d'octobre et sur la base des activités conservées par FDJ, la croissance du chiffre d’affaires 2024 publié serait proche de 16 % avec une marge d’Ebitda courant proche de 25%.

Lagardère

Lagardère a annoncé une progression solide du chiffre d’affaires du groupe sur les neuf premiers mois de 2024 : +9,1% en données comparables à 6,61 milliards d’euros. Le groupe diversifié a précisé qu’au troisième trimestre, la hausse du niveau d’activité (+7,4% en données comparables à 2,417 milliards d’euros) est soutenue principalement par le dynamisme de Lagardère Travel Retail (+11,7% à 1,596 milliard) porté par la France et la zone Europe Moyen Orient Afrique. Lagardère Publishing a vu son activité se stabiliser à 765 millions d’euros grâce à la performance de l'activité aux États-Unis.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a annoncé la signature d'un accord pour la cession de la liqueur Minttu et de l'ensemble de son portefeuille de marques nordiques locales produites à Turku (Finlande) à Oy Hartwall AB, important producteur finlandais de boissons et filiale du groupe danois Royal Unibrew. La clôture de l'opération, qui reste soumise aux conditions habituelles, devrait intervenir au troisième trimestre de l'exercice 2024/2025, soit au plus tard d'ici à la fin juin 2025.

Rubis

Suite à l’accord définitif signé le 10 avril 2024, Rubis a finalisé le 16 octobre 2024 la cession de sa participation de 55% dans la JV Rubis Terminal (désormais appelée Tepsa) à I Squared Capital. Conformément à ce qui avait été annoncé, Rubis a reçu un premier versement d’un montant de 124 millions d'euros au closing, dont environ 77 millions d'euros seront reversés aux actionnaires par le biais du paiement exceptionnel d’un acompte sur dividende pour 2024 de 0,75 euro par action. Cet acompte sur dividende sera détaché le 6 novembre 2024 et payé le 8 novembre 2024.

Stef

Stef annonce un chiffre d'affaires de 1,22 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2024, en progression de 10% (+4,4% à périmètre constant). En France, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,8% (+4,3%) à 605,3 millions d'euros. Le groupe indique qu'il évolue dans un environnement incertain : l'inflation et le ralentissement économique, constatés dans la plupart des pays d'implantation du groupe entraînent une baisse de la consommation et de la demande de transport associée sur les achats de biens de consommation.

TF1

Le groupe TF1 et les organisations cinéma du Blic (Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques), du Bloc (Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma) et de l'ARP (Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs) annoncent la signature d'un nouvel accord. Portant sur les trois prochaines années, il prévoit un accompagnement renforcé du secteur par le groupe de médias, "afin de soutenir la création cinématographique française et européenne, dans toute sa diversité".

Virbac

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Virbac atteint 339,2 millions d'euros, en nette progression de +7,7% à taux de change réels. À taux de change constants, l’activité est en croissance de +9,9% par rapport à la même période de 2023. Les récentes opérations de croissance externe (acquisition des sociétés Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribuent à hauteur de +6,5 points de croissance sur la période. Ainsi, à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d’affaires atteint +3,4%.