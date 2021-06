ESSILORLUXOTTICA et Tory Burch renouvellent leur contrat de licence

(AOF) - EssilorLuxottica et Tory Burch ont signé le renouvellement de leur contrat de licence exclusif pour le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes de soleil et de montures de prescription sous la marque Tory Burch. Ce renouvellement pour une période de dix ans prendra fin le 31 décembre 2030, selon les conditions prévues au contrat.

" Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Tory Burch, marque de luxe " lifestyle " qui complète parfaitement notre portefeuille. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à innover ensemble pour proposer des styles et des designs qui expriment, à travers les lunettes, l'essence de la marque ", commente Francesco Milleri, directeur général d'EssilorLuxottica.

" Nous avons trouvé en Luxottica un excellent partenaire, qui partage notre engagement pour promouvoir l'innovation dans cette catégorie majeure. Nous sommes particulièrement heureux de poursuivre ce partenariat et de mener nos créations vers des perspectives nouvelles ", indique Pierre-Yves Roussel, directeur général de Tory Burch.

