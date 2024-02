Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: en recul avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 14:07









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, EssilorLuxottica recule de plus de 1% sur fond d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ajusté de 201 à 203 euros sur le titre du géant de l'optique.



S'il reconnait que le groupe franco-italien 'a une fois de plus démontré son statut défensif' dans sa dernière publication, le broker affiche une certaine prudence quant aux objectifs de la direction en matière de marge opérationnelle pour 2026.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.55%