EssilorLuxottica: en forte hausse, l'avis d'un broker information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 16:50

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica signe la plus forte hausse du CAC40 avec un gain de près de 5,5%, après l'annonce, hier soir, d'un chiffre d'affaires consolidé de 6 151 millions d'euros au premier trimestre 2023, en croissance de 8,6 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.



Dans ce contexte, Oddo BHF maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 192 à 195 euros.



L'analyste indique que le CA est ressorti +4% au-dessus des attentes et qu'il témoigne surtout d'une ré-accélération notable de la croissance.



' Le groupe a bénéficié sur ses principaux marchés de son positionnement premium et de la très bonne tenue des montures aux marques de luxe (le solaire a encore surperformé sur l'Europe et l'Asie ce trimestre), en Asie il a en outre enregistré les effets du redémarrage de la Chine bien visibles sur février et mars ', note l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo BHF remonte ses prévisions de T2 de +3.4% à +6.4%, de T3 de +3.4% à +4.2% et de T4 de +5.5% à +6.4%, d'où une croissance y/y tcc pour l'exercice désormais attendue à 6.3% contre +4.0% précédemment.