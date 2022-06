EssilorLuxottica en deuil de Leonardo Del Vecchio

(AOF) - EssilorLuxottica cède 1,4% à 144,55 euros après l'annonce du décès, ce matin, de Leonardo Del Vecchio. Le fondateur de Luxottica et président d'EssilorLuxottica, numéro un mondial de l'optique, s'est éteint à l'âge de 87 ans à Milan. Leonardo Del Vecchio était l'un des hommes les plus riches d'Italie. Il a orchestré la "fusion" entre Essilor et Luxottica, qui s'est rapidement traduite par une prise de contrôle du groupe français.

Leonardo Del Vecchio a été toute sa vie un défenseur de l'italianité, avec pour objectif de créer des champions nationaux de dimension globale, en mesure d'effectuer des acquisitions à l'étranger.

Selon Corriere Della Serra, le patrimoine de Leonardo Del Vecchio représentait plus de 30 milliards d'euros, entre industrie et finance. Il sera réparti entre ses héritiers dans le cadre d'un plan de succession de son empire qui va à ses six enfants par trois épouses.

Le journal italien révèle que ces dernières semaines, ses conseillers les plus proches étaient en train de mettre au point une structure conçue de manière à concentrer les pouvoirs de gouvernance sur la personne de Francesco Milleri, son homme de confiance.

Ce dernier a déjà été nommé administrateur délégué de Delfin, la holding luxembourgeoise de Leonardo Del Vecchio et première actionnaire d'EssilorLuxottica avec 32 % du capital et 31 % des droits de vote.

Depuis un an, le poulain de Leonardo Del Vecchio est également directeur général du géant de l'optique.

Désormais la question des participations de Delfin dans EssilorLuxottica, mais aussi Mediobanca (19,4% du capital) et Generali (9,82%) reste en suspens. Autant l'homme d'affaires avait atteint ses objectifs avec EssilorLuxottica, autant ses ambitions sur Generali, dont 12,8% du capital est détenu par Mediobanca, reste inachevées. Selon la presse, il souhaitait que Generali joue le rôle de leader dans le secteur européen des assurances.

En tout état de cause, à la suite du décès de Leonardo Del Vecchio, si la gestion opérationnelle de Delfin devrait appartenir à Francesco Milleri, les décisions importantes au sein de la holding luxembourgeoise devront être prises à l'unanimité de ses actionnaires : son épouse Nicoletta Zampillo, qui hérite de 25% des actions Del Vecchio, et ses six enfants (Claudio, Paola, Luca, Marisa, Leonardo Maria et Clemente), qui possèdent chacun 12,5% des actions Delfin. C'est ce que rappelle Morgan Stanley dans un rapport consacré aux possibles répercussions de la mort de Del Vecchio sur Mediobanca.

Selon le broker cité par Corriere Della Serra, Les statuts et la gouvernance de Delfin stipulent que "toute résolution ou proposition pertinente visant à modifier les statuts, la nomination du conseil d'administration, la vente d'investissements, etc., doit être adoptée avec le vote favorable de 88% du capital de vote" et donc "à l'unanimité compte tenu du fait que les actions individuelles détenues par chaque actionnaire minoritaire sont de 12,5%".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 31,5 Mds€, réalisé à 52 % dans les ventes directes au consommateur (lunettes de soleil et distribution via GrandVision) et 48 % dans les solutions pour professionnels (verres de vue essentiellement) ;

- Présence forte en Amérique, pour 46,5 % des ventes, en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37 %, en Asie-Pacifique pour 12 % puis en Amérique latine ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'innovation et l'intégration complète des processus de production, de logistique et de distribution au niveau mondial ;

- Capital contrôlé à 32,08 % par la famille del Vecchio, par les salariés (4,27 %) et marqué par la présence (1 %) de BPI France, Leonardo del Vecchio étant président du conseil d'administration de 12 membres et Francisco Milleri directeur général ;

- Bilan sain avec un endettement net de 9 Md€, face à 6 Md€ de liquidités et + 35 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie focalisée sur la fusion opérationnelle : synergies : de 300 à 320 M€ entre 2019 et 2020 et de 400 à 600 M€ d'ici 2023 / process industriel : plateforme IT unique, réseau unique des laboratoires de prescription, plateforme unique pour Ray-Ban et les montures de marques, intégration de Costa dans le portefeuille de Luxottica ;

- Stratégie d'innovation visant à l'éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 :

Essilor : R&D orientée vers la myopie, la presbytie, la maîtrise de la lumière, les solutions digitales et les lunettes connectées, appuyée sur 5 centres de recherche (2000 brevets) et les partenariats, Luxottica : R&D focalisée sur le design (1 800 styles lancés par an), le e- commerce et la digitalisation de la production et de la distribution ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant la neutralité carbone en 2025 après l’Europe en 2023 : 100 % d’énergie verte achetée fin 2021 / réduction de l’eau utilisée dans le process de production / compensation carbone par reforestation / extension de l’économie circulaire;

- Poursuite de la montée de l’e-commerce, égal à 7 % des facturations ;

- Actifs reconnus -lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions- et montée en puissance des verres Stellest;

- Intégration du réseau de laboratoires américain Walman et, en société commune avec CoopersCies, de SightGlass Vision.

Défis

-Résultats de la lutte contre la progression de la myopie des enfants avec les verres Stellest, désormais vendus en France et Italie, avec les verres de SightGlassVision, avec les lentilles de contact MiSightTM, validées par les autorités sanitaires en Chine et aux Etats-Unis ;

- Objectif 2026, confirmé, d’une hausse annuelle de 5 % des revenus et d’une marge opérationnelle de 19 à 20 %.

Renforcement des initiatives dans le développement durable

