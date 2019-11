Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : émission d'obligations pour 5 MdsE Cercle Finance • 21/11/2019 à 08:52









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a réalisé hier avec succès le placement d'une émission d'obligations d'un montant total de 5 milliards d'euros avec des maturités de 3,5 ans, assortie d'un coupon de 0% (rendement négatif de -0,02%), 5,5 ans, 8 ans et 12 ans, assorties respectivement d'un coupon de 0,125%, 0,375% et 0,75%. ' Le livre d'ordres final dépassait 13 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang ' indique le groupe. ' Cette émission permettra à EssilorLuxottica notamment de (re)financer une partie du prix dû au titre de l'acquisition potentielle de GrandVision et une partie de la dette de GrandVision, après réalisation de l'acquisition, de refinancer la dette existante du groupe, en ce compris sa dette arrivant à échéance en 2019, et de financer ses besoins généraux ' rajoute le groupe.

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -0.86%