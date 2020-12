Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : émission d'actions réservée aux salariées Cercle Finance • 08/12/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce une augmentation de capital réservée aux salariés des sociétés françaises participantes au Plan d'Epargne Entreprise, opération qui a pour objectif d'associer les salariés du géant franco-italien de l'optique à son développement. Le conseil d'administration a décidé à cette fin du principe d'une émission d'un nombre maximal de 360.000 actions ordinaires. Le prix unitaire de souscription a été fixé à 90,524 euros. La souscription est réalisée au travers un FCPE qui sera clos le 11 décembre. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2020. L'admission des actions nouvelles sur Euronext Paris sera demandée après la réalisation de l'augmentation de capital qui est prévue pour intervenir le 21 décembre.

