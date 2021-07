EssilorLuxottica domine le CAC 40 grâce à des résultats meilleurs qu'en 2019

(AOF) - EssilorLuxottica domine le CAC 40 aujourd'hui et s'adjuge +2,43% à 157,70 euros, après la publication de résultats nettement supérieurs à leur niveau pré-pandémie. Le lunetier a en effet publié un bénéfice net part du groupe de 854 millions d'euros pour le compte du premier semestre 2021, en hausse de 41,5% par rapport à la même période en 2019. Le résultat opérationnel ajusté s'élève quant à lui à 1,622 milliard d'euros (+16,4% sur deux ans), réalisant ainsi une marge de 18,5% (+1,3 point).

"La hausse du chiffre d'affaires s'est traduite par une augmentation substantielle des marges, grâce au levier opérationnel qui caractérise le modèle d'affaires verticalement intégré du Groupe et aux mesures exceptionnelles de maîtrise des coûts qui ont été prises pour contrer les effets de la crise liée au COVID-19 et qui seront progressivement levées au fur et à mesure de la reprise de l'activité", explique le spécialiste franco-italien de l'optique.

Le chiffre d'affaires a, lui, grimpé de 5,7% à taux de change constants (tcc) par rapport à 2019, et atteint sur le semestre les 8,768 milliards d'euros, dont 4,71 milliards réalisés au second trimestre (+9,2%). L'Amérique du Nord a été la première et la plus rapide à repartir, suivie plus graduellement par la région EMEA puis par l'Amérique latine, tandis que l'Asie-Pacifique a été confrontée à des restrictions consécutives à de nouvelles vagues de COVID-19.

Le segment Professional Solutions (commerce de gros) et le segment Direct to Consumer (vente de détail en magasin et e-commerce), ont connu tous deux une croissance de respectivement 5% et de 15,7% à tcc au cours du trimestre, représentant 58 % et 42 % du chiffre d'affaires total.

Les ventes en e-commerce ont progressé de 66% à tcc au au second trimestre, et représentent 9% des ventes.

EssilorLuxottica estime désormais que son chiffre d'affaires annuel atteindra une croissance de l'ordre de 5% à tcc par rapport à 2019 et que son résultat opérationnel ajusté exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires à tcc sera plus élevé que celui de 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La Chine devient le premier consommateur de cosmétiques français

Les exportations du secteur français de la cosmétique ont reculé de 11,8%, à 15,7 milliards d'euros en 2020. La crise sanitaire a désorganisé la production et la logistique de la filière, qui conserve néanmoins sa position de deuxième contributeur au solde positif du commerce extérieur. La France maintient également sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché).

Dans un mouvement similaire à celui de l'industrie du luxe , la Chine est devenue le premier marché, devant l'Allemagne et les Etats-Unis. En 2020, les exportations vers ce pays ont bondi de 20,7%, alors qu'elles reculaient de 15% vers les Etats-Unis et de 24% vers l'Allemagne. D'après la Fédération des entreprises de la beauté, la Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres sur quatre exportés.