Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: dividende annuel de 2,51 euros par action information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, EssilorLuxottica annonce que la distribution d'un dividende de 2,51 euros par action, avec option de paiement en numéraire ou en actions nouvellement émises, sera proposée à sa prochaine assemblée générale.



Le géant franco-italien de l'optique a réalisé en 2021, en données pro forma, un résultat net part du groupe de 2,32 milliards d'euros et une marge opérationnelle ajustée de 16,1% pour un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros, en croissance de 40% à changes constants.



Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 (à taux de change constants) et vise une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.12%