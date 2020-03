Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : démission de la co-directrice financière Cercle Finance • 02/03/2020 à 07:12









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce la démission d'Hilary Halper de son poste de co-directrice financière. 'Le processus de nomination d'un nouveau co-directeur financier est en cours et ce dernier sera annoncé sous peu', précise seulement le géant franco-italien de l'optique.

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris 0.00%