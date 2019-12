Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : découverte d'une fraude en Thaïlande Cercle Finance • 30/12/2019 à 08:45









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que sa filiale Essilor International a récemment découvert une fraude financière au sein d'une usine en Thaïlande. Elle a porté plainte et a mobilisé toutes les ressources pour y mettre fin et mettre en oeuvre des actions palliatives. L'impact financier est estimé à un maximum de 190 millions d'euros avant assurances, actions légales en cours et recouvrements attendus de fonds supplémentaires actuellement bloqués sur divers comptes en banque. Ce montant sera comptabilisé dans le résultat opérationnel 2019 et sera ajusté dans les états financiers du groupe. Le conseil d'administration examinera toute mesure additionnelle pour que de telles activités frauduleuses ne puissent se reproduire.

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -0.65%