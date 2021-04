ESSILORLUXOTTICA débouté par la Cour d'appel d'Amsterdam dans le dossier GRANDVISION

(AOF) - La Cour d'appel d'Amsterdam a rejeté toutes les demandes du lunetier franco-italien EssilorLuxottica visant à recevoir des informations supplémentaires concernant les actions de GrandVision pour atténuer l'impact du covid-19 sur ses activités. Pour rappel, EssilorLuxottica avait saisi le tribunal de Rotterdam l'été dernier pour obtenir ces informations, estimant que la demande d'aides publiques du néerlandais, ainsi que la suspension des paiements à des fournisseurs, remettait en cause son projet de rachat. Le tribunal avait alors rejeté une première fois cette demande le 24 août 2020.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.