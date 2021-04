Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : de nouveau débouté à Amsterdam Cercle Finance • 07/04/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - GrandVision a annoncé mardi soir que la Cour d'appel d'Amsterdam avait rejeté toutes les demandes formulées par EssilorLuxottica afin d'obtenir davantage d'informations concernant la gestion de la crise du Covid-19 par le spécialiste néerlandais de la distribution d'optique. La décision confirme une décision antérieure du tribunal de district datant du mois d'août 2020, indique le groupe dans un bref communiqué. GrandVision rappelle toutefois que la procédure d'arbitrage engagée à l'encontre d'EssilorLuxottica au mois de juillet dernier - une procédure distincte du dossier jugé hier - se poursuit. Pour mémoire, la Commission Européenne avait autorisé le mois dernier le projet d'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, sous réserve de la cession par le géant des lunettes d'environ 350 magasins d'optique en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. EssilorLuxottica avait alors indiqué que l'issue de la transaction dépendait du feu vert des autorités de concurrence du Chili et de la Turquie, mais aussi des décisions de justice concernant les procédures en cours. GrandVision, de son côté, affirme qu'il continue de soutenir l'opération, avec l'objectif d'obtenir un feu vert réglementaire d'ici au 31 juillet 2021. L'action EssilorLuxottica s'inscrivait en baisse de 1% mercredi matin à la Bourse de Paris, tandis que le titre GrandVision progressait d'environ 0,4% sur Euronext Amsterdam.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.13%