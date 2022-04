Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: croissance de 38,1% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de 5,61 milliards d'euros, en hausse de 38,1% (+33,1% à taux de change constants). À base comparable, il a augmenté de 15,7% (+11,5% à taux de change constants).



Le géant franco-italien de l'optique revendique notamment une croissance à deux chiffres des régions EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et Amérique latine, ainsi qu'une Amérique du Nord toujours robuste.



Il fait part aussi d'une activité lunettes de soleil de retour à un niveau normal, d'une bonne progression de l'optique portée par le portefeuille des verres de marque, et d'une croissance à deux chiffres pour Ray-Ban et Oakley.





