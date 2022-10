Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: croissance de 17% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 en croissance de 17% à près de 6,4 milliards d'euros, dont une hausse de 8,2% à taux de change constants, par rapport à la même période en 2021.



'Toutes les régions sont en croissance, de l'Asie-Pacifique à l'Amérique latine, et d'EMEA à l'Amérique du Nord', soulignent Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement PDG et directeur général délégué du géant franco-italien de l'optique.



Affichant ainsi une croissance de 8,8% à taux de change constants sur les neuf premiers mois de l'année, les dirigeants d'EssilorLuxottica se disent confiants dans leur vision stratégique et leur capacité à réaliser leurs perspectives à long terme.





